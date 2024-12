João Paulo ou Brazão? Quem deve ser o goleiro titular do Santos em 2025? Vote!

O Santos conta em seu elenco com dois goleiros com status de titular: Gabriel Brazão e João Paulo. Com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a disputa pela titularidade da posição na próxima temporada promete ser acirrada.

Titular absoluto do Santos desde 2020, João Paulo vinha sendo o dono da posição em 2024. Contudo, uma grave lesão no tendão de Aquiles, sofrida na derrota para o América-MG, em maio, pela Série B, tirou o goleiro dos gramados nesta temporada. Ao todo, ele participou de 23 jogos no ano, com 18 gols sofridos.

Com a lesão de seu companheiro, Brazão foi quem assumiu o posto de titular no Santos. O goleiro de 24 anos disputou 31 jogos, sofreu 28 gols e foi peça chave na conquista do título da Segunda Divisão. A boa temporada fez com que o Peixe renovasse o vínculo do goleiro até 2028.

Com o retorno de João Paulo e o bom momento de Brazão, a nova comissão técnica do time praiano, ainda não anunciada, terá que decidir quem será titular em 2025. Além da Série A, o Peixe também disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil na próxima temporada.