Basquete: MVP da LBF pelo Ituano, Gabi Guimarães faz mistério sobre futuro

Do UOL, em São Paulo

Eleita a MVP (melhor jogadora da temporada) da LBF jogando pelo Ituano, a pivô Gabi Guimarães afirmou ter futuro definido para a próxima temporada, mas fez mistério sobre onde vai jogar.

Espero fazer uma temporada tão boa quanto esta mas, principalmente, conseguir mais um título. Tenho o futuro definido, que logo será divulgado. Gabi Guimarães

Temporada mágica

Gabi Guimarães foi o grande destaque do Ituano na campanha que terminou com a terceira colocação na última edição da LBF. A pivô foi eleita a melhor jogadora da partida em 15 oportunidades.

A atleta melhorou marcas pessoais ao longo da temporada. Ela anotou 35 pontos contra o Santo André, em abril, e pegou 20 rebotes contra o Ponta Grossa, em março. Mesmo assim, ela não conseguiu eleger qual o melhor momento do ano.

Não consigo achar um melhor momento, foi uma temporada incrível e especial do começo ao fim [...] Foi um ano de muitas realizações profissionais mas, principalmente, um ano muito feliz. Estive com meninas ótimas, que facilitaram meu trabalho e, grande parte do que aconteceu, foi graças a cada uma delas.

Gabi Guimarães teve média de 20,3 pontos e 10,4 rebotes durante toda a temporada. Ela foi a cestinha e líder em rebotes da última edição da LBF e fez parte do quinteto ideal.