Corinthians anuncia a renovação de contrato com André Carrillo até a metade de 2026

O Corinthians definiu nesta sexta-feira a renovação de contrato do meio-campista André Carrillo. A extensão do vínculo vai até a metade de 2026. Considerado um dos pilares do time comandado pelo técnico Ramón Diaz, o jogador é considerado peça fundamental para a temporada do ano que vem.

A informação foi publicada pelo "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do Estadão. A diretoria estuda manter seus principais nomes, até porque o clube encerrou no ano com uma sequência de nove vitórias, garantiu uma vaga na fase preliminar da Libertadores e vai poder contar com uma pré-temporada tendo Ramón Díaz no comando do planejamento de campo.

A qualidade de Carillo no passe, a facilidade para sair jogando e a liderança do atleta junto aos companheiros são pontos que agradam os integrantes da comissão técnica. Pelo clube, ele entrou em campo 19 vezes e foi titular em 11 oportunidades.

Outro nomes que está na pauta de renovações é o do atacante Romero. Apesar de não ter encerrado o ano como titular do ataque, o jogador paraguaio tem um estilo de jogo que agrada muito a Ramón Díaz. Ele é considerado um 12º jogador e sua experiência não deve ser descartada, ainda mais em um ano de Libertadores.

Talles Magno também está no planejamento do clube. O diretor executivo Fabinho Soldado já iniciou conversas com o atleta que está no clube por empréstimo até a metade de 2025. A intenção das duas partes é a extensão do vínculo.