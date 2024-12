Lesão de Pablo Maia atrapalha planos do São Paulo de lucrar com venda

O São Paulo planejava lucrar alto com a venda de Pablo Maia em 2024. O jogador era o favorito a ser negociado com um clube europeu por causa de suas grandes atuações que, inclusive, o fizeram chegar à seleção brasileira, mas uma grave lesão sofrida em um treino acabou com a temporada do jovem revelado em Cotia.

Pablo Maia sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda na véspera do clássico contra o Palmeiras. Desta forma, o volante teve a oportunidade de disputar somente um jogo sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

De lá para cá, Pablo Maia foi submetido a uma cirurgia e se limitou ao processo de recuperação no Reffis até a reta final do ano, quando foi liberado para voltar a trabalhar com bola sem restrições.

Pablo Maia, aliás, terá um período de férias mais curto. Enquanto todo o elenco do São Paulo já foi liberado, o volante continua trabalhando no CT da Barra Funda, participando de atividades com jogadores das categorias de base para recuperar sua melhor forma física e chegar na pré-temporada de 2025 em condição de igualdade comparado aos seus companheiros.

Clubes do futebol inglês monitoram Pablo Maia há tempo. A convocação do jogador para a seleção brasileira neste ano aumentou ainda mais a expectativa da diretoria são-paulina em negociá-lo por altas cifras, mas uma transferência para o exterior terá de esperar.

Como Pablo Maia voltará aos gramados é uma incógnita. O longo período afastado dificulta sua volta ao time, e os clubes que antes estavam interessados em seu futebol certamente preferirão aguardar para saber se ele conseguirá retomar sua melhor versão.

Enquanto isso, o São Paulo será obrigado a se desfazer de outros atletas para equilibrar seu fluxo de caixa. Nomes como Rodrigo Nestor, Arboleda e Luciano são os mais cotados para deixarem o clube, apesar do status que possuem dentro do elenco.