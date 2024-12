São Paulo negocia parceria para a base com grego que quer comprar o Vasco

O São Paulo tem conversado com o empresário Evangelos Marinakis, proprietário de grandes clubes europeus, como o Olympiacos, da Grécia, e Nottingham Forest, da Inglaterra, sobre uma parceria para as categorias de base tricolores. O grego também negocia a compra da SAF do Vasco.

O presidente Julio Casares já se reuniu com Marinakis para discutir os moldes dessa parceria, que visa estabelecer intercâmbios de jogadores e profissionais, além da captação de recursos para o São Paulo ter um maior poder de investimento direcionado para Cotia.

Apesar da possível parceria, a aquisição de uma parte de Cotia, como chegou a ser notificado, está descartada. O São Paulo não pretende perder o controle do CFA Laudo Natel, considerado um de seus principais patrimônios e responsável por abastecer o clube com bons talentos.

Ao longo dos anos se tornou tradição o São Paulo contar com jovens das categorias de base no elenco profissional e, posteriormente, vendê-los por cifras significativas. Cotia se tornou um case de sucesso no futebol brasileiro, mas o Tricolor tem ficado para trás em alguns processos da formação de atletas.

Com um maior poder de investimento, o São Paulo poderá, por exemplo, captar talentos que pertencem a outros clubes de forma mais assertiva. Atualmente o Tricolor tem sido pouco ativo no mercado de base, sendo obrigado a concentrar seus esforços na lapidação de jovens que nem sempre têm o mesmo nível técnico apresentado por outras promessas.

Uma das alternativas para Evangelos Marinakis recuperar o investimento que poderia fazer nas categorias de base do São Paulo seria deter uma parte dos direitos econômicos desses jovens atletas, que, quando fossem vendidos, gerariam receita para o empresário grego.