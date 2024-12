Grêmio apresenta novos vice-presidente e diretor de futebol

Depois de anunciar a chegada de dois novos nomes para a diretoria, o Grêmio apresentou de forma oficial nesta sexta-feira Alexandre Rossato para a função de vice-presidente de futebol e César Augusto Peixoto para responder pelo cargo de diretor de futebol.

A coletiva foi concedida na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho e o presidente Alberto Guerra também esteve presente para conversar com os jornalistas. O principal assunto foi a busca por um novo treinador para substituir Renato Gaúcho.

Alexandre Rossato afirmou que o clube já está trabalhando neste sentido. "O Centro Digital de Dados (CDD) apresentou relatórios de atletas e treinadores. Entramos nesse processo desde quinta-feira e estamos direcionando todo o estudo para traçar o perfil exato do treinador", afirmou.

Guto Peixoto, o novo diretor, salientou a qualidade dos profissionais que trabalham no departamento de futebol. "Nosso objetivo é criar um ambiente positivo e propositivo para que eles possam desempenhar suas funções da melhor maneira possível", resumiu.

Ao ser questionado se Luiz Felipe Scolari poderia ser o nome para assumir um cargo no Grêmio a partir de 2025, o dirigente ficou na defensiva. "O Felipão é uma pessoa que está sempre sendo ouvida. Agora, conversas com vistas ao Felipão assumir uma coordenação técnica ou algo do gênero, não aconteceu."