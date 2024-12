Último card do ano, UFC Tampa pode definir próximo desafiante ao cinturão de Pantoja

Depois de brilhar como protagonista do UFC 310, no último sábado (7), com uma vitória via mata-leão contra Kai Asakura, Alexandre Pantoja se vê novamente sem um próximo desafiante natural ao seu cinturão encaminhado. Depois de basicamente limpar a categoria e recentemente desbancar o japonês ex-campeão do Rizin, o brasileiro tenta buscar novos alvos atrativos para ele e os fãs de MMA. Essa procura, inclusive, pode acabar em apenas uma semana. Afinal de contas, neste sábado, no UFC Tampa, último evento do Ultimate em 2024, um confronto entre dois pesos-moscas (57 kg) ranqueados pode definir o próximo oponente do campeão de Arraial do Cabo (RJ).

Em embate que reforça o card principal do UFC Tampa, Manel Kape, nono do ranking, e Bruno Bulldog, 12º colocado, medem forças. E a posição dos dois não tende a ser um empecilho em uma tentativa de pleitear um 'title shot' na rodada seguinte. Afinal de contas, antes de finalizar Asakura, Pantoja encarou Steve Erceg, então décimo colocado da categoria, em sua segunda defesa de título bem-sucedida, realizada no Rio de Janeiro.

Os dois competidores, inclusive, já fazem planos para desafiarem Pantoja em caso de vitória neste sábado. Enquanto Kape planeja dar o troco no brasileiro em uma eventual revanche no octógono mais famoso do mundo, Bulldog revela que já fez um acordo com Alexandre para um confronto direto. Vale ressaltar que os brasileiros são amigos e companheiros de equipe na 'American Top Team'.

Outras opções no radar

Assim que derrotou Asakura e defendeu o cinturão pela terceira vez, Pantoja mirou seu desafio em busca de uma superluta contra Demetrious Johnson. Recém-aposentado, porém, o ex-campeão do UFC negou a proposta e destacou que não pretende voltar à ativa. Sendo assim, o brasileiro citou o nome de Kai Kara-France, número 4 do ranking, como um provável desafiante para a próxima rodada. Outro nome que surgiu com força foi o de Deiveson Figueiredo. O Deus da Guerra foi um dos poucos atletas a conseguir derrotar Alexandre nos últimos anos e abriu as portas para dar uma segunda chance ao atual campeão dos moscas.

Luta principal

Além do duelo entre Kape e Bulldog, o UFC Tampa será liderado por um duelo de gerações entre os meio-médios Colby Covington e Joaquin Buckley. Enquanto o veterano e ex-campeão interino tenta retomar o caminho das vitórias, o prospecto nocauteador busca sua sexta vitória seguida para se consolidar de vez no pelotão de elite da divisão. Vitor Petrino e Felipe Nunes também representam o 'Esquadrão Brasileiro' no evento, enfrentando, respectivamente, Dustin Jacoby e MIles Johns.