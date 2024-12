O legado de Messi: craque é eternizado no Qatar e muda até nome de bairro

Do UOL, em Al Wakrah (Qatar)

A icônica imagem de Messi sendo coroado com a conquista da Copa do Mundo agora simboliza o legado que o craque e a seleção argentina deixaram no Qatar. Simplesmente um bairro mudou de nome após o título dos hermanos e um painel de 27 metros de largura e 11 metros de altura foi recentemente pintado no local retratando o momento.

Antes chamada de Barwa, a região agora foi rebatizada para "Argentine Neighborhood (Bairro Argentino)". Ela fica na cidade de Al Wakrah, a cerca de 22 km de Doha.

A pintura — batizada de "Noche Mágica em el Estadio Lusail (Noite Mágica no estádio Lusail) — foi feita pelo artista argentino Martín Ron, considerado um dos dez melhores do mundo na categoria "hiper-realismo" do grafite.

Serviu de concentração para a torcida argentina

Mural com De Paul, Di Maria, Messi e Dibu Martínez no Bairro Argentino, no Qatar Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL esteve no Argentinian Neighborhood na sexta-feira (13). O local é um enorme conjunto habitacional, com apartamentos humildes e padronizados. Na época da Copa do Mundo, em 2022, o bairro serviu de concentração para grande parte da torcida argentina.

Por lá, os hermanos fizeram suas tradicionais festas e asados, como chamam o churrasco. O espírito festivo e cantarolante, nada habitual com os costumes qataris, contagiou a população, tendo como cereja do bolo o título de Messi e companhia posteriormente.

O feito foi o que faltava para a Câmara de Comércio Argentino-Qatari entrar em ação e, junto com o governo local, rebatizasse o nome do bairro.

Já a autorização para a pintura aconteceu posteriormente. O trabalho durou dez dias e ficou pronto em maio deste ano. Ele mostra Messi recebendo a chamada bisht (capa preta) do emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, honraria milenar da comunidade muçulmana, exclusiva para comemorar acontecimentos de grande porte. O outro personagem da imagem é Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Do outro lado da rua ainda há outra pintura gigante em que se vê Messi, desta vez com a companhia dos rostos de De Paul, Di Maria e Dibu Martínez.

O que os argentinos fizeram aqui foi incrível. Foram dias de muita festa e alegria. Foi inesquecível. Todos nós viramos torcedores do Messi e da seleção da Argentina.

Morador do Argentinian Neighborhood

Bairro de trabalhadores imigrantes

Entrada do Argentinian Neighborhood (Bairro Argentino), no Qatar Imagem: Bruno Braz / UOL

O "Bairro Argentino" é composto por trabalhadores imigrantes, principalmente oriundos de países africanos, da Índia e do Paquistão. Geralmente, cada grupo vive sua cultura separados por blocos.

Uma boa parte dos moradores que ali estão, se mudaram para o Qatar em busca de emprego. Muitos deles com serviços temporários, de um ou dois anos, para depois retornarem aos seus países de origem.

No local há muitas quadras. No fim de tarde em que o UOL visitou o local, por exemplo, havia pessoas disputando partidas de futebol e de basquete.

"É um bairro operário. Muitos chegam sem suas famílias, trabalham por um tempo e depois vão embora", explica o motorista de aplicativo que levou a reportagem.

Quarto de Messi vira mini museu

Quarto de Messi na concentração da Argentina na Copa virou "templo" e mini museu Imagem: Qatar University

Já em Doha o quarto que Messi utilizou na concentração da seleção argentina durante a Copa do Mundo transformou-se numa espécie de mini museu. Os argentinos ficaram 29 dias hospedados na Qatar University durante o Mundial e o craque teve o privilégio de ter uma habitação só para ele.

Com a conquista e o destaque de Messi na competição, a universidade decidiu preservar o local, que agora serve de visitação para os fãs de futebol que querem conhecer onde Messi passou seus dias mágicos na capital qatari.