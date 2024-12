Corinthians na Copinha: critério causa estranheza com presença de reservas do sub-17 e recém-contratados

O Corinthians divulgou no dia 3 de dezembro a lista de convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. O critério utilizado na convocação causou estranheza em alguns torcedores, com a presença de nomes que possuem pouco espaço na categoria sub-17 e atletas recém-contratados que vão entrar em campo pela primeira vez no sub-20.

Zaga com surpresas

O setor com mais nomes inesperados na lista é a zaga. Lucão (contratado este ano), Ruan (contratado este ano) e Vinicius Gomes são reservas do sub-17, e nomes mais baladados, como William (sub-20) e Lorenzo (sub-17) ficaram de fora dos relacionados.

Ruan e Lucão disputaram sete jogos cada pelo sub-17 esse ano, enquanto Vinicius Gomes, que pode atuar na lateral esquerda, teve maior minutagem, com 11 partidas acumuladas. O beque Fernando Vera, que também faz parte da relação, esteve na rotação do sub-20 ao longo de 2024.

Outra presença inesperada foi a de Vinicius César. O atleta nascido em 2006 foi contratado em outubro deste ano para o sub-20 após defender o Coimbra, de Minas Gerais. Com passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira, Vinicius chegou a defender o Corinthians na Copa Atlântico, torneio amistoso sub-19 disputado em novembro.

Renato, referência da principal categoria, vai treinar com o profissional na pré-temporada e não ficou disponível para a comissão técnica chefiada por Orlando Ribeiro.

Dupla estreante no meio-campo

No setor dos volantes, Luiz Gustavo Bahia (sub-20), Caraguá (sub-17) e Vitinho (sub-17), titulares de suas categorias, marcaram presença. A aparição de Pedro Thomas, que fez 11 jogos pelo sub-17 em 2024, nenhuma vez como titular, não era esperada. Na categoria, Teixeirão, por exemplo, teve maior minutagem, com 27 compromissos.

No meio-campo, Dieguinho (sub-17/sub-20) e Luiz Eduardo (sub-17/sub-20), que terminaram o ano em alta, marcaram presença na convocação de Orlando Ribeiro. Jesse Costa e Robert Lopes, contratados no segundo semestre deste ano, são novidades. A dupla assinou contrato profissional com o Corinthians e o último chegou a trabalhar com a equipe sub-18 por cerca de uma semana.

Jesse é canadense e atuou na base do Wolfsburg antes de assinar com o Timão, enquanto Robert Lopes veio do Guarani.

Atacantes do sub-20 de fora

No ataque, atletas de destaque ao longo do ano foram chamados, como Gui Negão (sub-17/sub-20), Kauã Henrique (sub-17), Luiz Fernando (sub-17/sub-20) e Nicolas Araújo (sub-17). Juninho (sub-20), reserva em grande parte do ano, passou a ter minutos com Orlando Ribeiro e foi lembrado.

Para o setor, a comissão chamou mais nomes que figuram entre os reservas do sub-17, como Lucas Gabriel, Nicollas, Richard e Rodrigão. Atletas cotados do sub-20 ficaram de fora, como Guilherme Henrique e Beto, que participaram da última Copinha e tiveram minutagem considerável em 2024.

O uruguaio Franco Delgado (sub-20), contratado sob forte expectativa em março, não foi lembrado. O clube chegou a usar um crédito na Fifa para acertar a chegada do atleta, que estava no Danubio. Desde então, o jovem de 19 anos possui 13 jogos (cinco como titular), com dois gols marcados.

Lista completa

Goleiros: Arthur Borghi, Kauê e Matheus Corrêa



Laterais: Caipira, Caio Garcez, Denner, Pellegrin e Vitinho



Zagueiros: Fernando Vera, Lucão, Ruan, Vinícius César e Vinicius Gomes



Volantes: Caraguá, Pedro Thomas e Luiz Gustavo Bahia



Meias: Dieguinho, Jesse, Luiz Eduardo, Robert e Vitinho



Atacantes: Gui Negão, Juninho, Kauã Henrique, Lucas Gabriel, Luiz Fernando, Nicolas Araújo, Nicollas Pascoal, Richard Henry e Rodrigão

Outros nomes "esquecidos"

Pedro Paulo (zagueiro de 17 jogos no sub-17)

Gelado (zagueiro de 21 jogos no sub-17)

Bruno Xavier (volante de 27 jogos no sub-17)

Thomas Agustin (volante de 27 jogos no sub-20)

Molina (meia de 34 jogos no sub-17)

Desfalques por lesão

Rafael Venâncio (zagueiro do sub-20) - em transição depois de tratar de um edema no adutor da coxa esquerda;

André Luiz (volante do sub-20) - lesão do tendão patelar na perna esquerda

Yago (volante do sub-20) - tendinite do bíceps femoral na perna esquerda

Thomas Lisboa (volante do sub-20) - cirurgia de LCA no joelho esquerdo

Jogadores que estarão com o profissional

Felipe Longo (goleiro)

Renato (zagueiro)

Léo Mana (lateral direito)

Kayke (meia-atacante)

Como as escolhas foram feitas

A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com pessoas da diretoria do clube, que deixaram claro que as escolhas foram feitas pela comissão técnica, sem qualquer intromissão de cima.

A Gazeta também falou com membros do corpo técnico do Timão, que reforçaram que as decisões foram tomadas em conjunto pela comissão.

Comparação com listas passadas

Pegando como exemplo as listas do Corinthians para as Copinhas de 2023 e 2024, chama atenção a presença de atletas com idade sub-17 presentes na convocação para a próxima edição.

No torneio de 2024, o Timão chamou 21 jogadores com idade sub-20 e nove sub-17. No ano anterior, os números se repetiram.

Em 2025, a lista conta com 12 jogadores sub-20 e 18 sub-17.

Inúmeras contratações

Neste ano, a diretoria do Corinthians realizou 56 contratações para as categorias de base, contabilizando atletas sub-17 e sub-20, segundo levantamento feito pelo portal Meu Timão.

Ao todo, 28 atletas chegaram para compor o sub-17 e outros 28 pasaram a integrar o sub-20.

Claudinei Alves é o diretor da base do Corinthians, auxiliado por Valmir Costa.

Temporada do Corinthians na base

Em termos esportivos, a temporada do Corinthians nas duas principais categorias não foi boa. O sub-20 não de classificou para a fase mata-mata do Brasileirão e caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Palmeiras. O técnico Orlando Ribeiro assumiu a equipe em outubro, tendo ficado à beira do campo apenas nos dois Derbys eliminatórios do Estadual.

Já o sub-17 foi eliminado duas vezes para o São Paulo no ano, primeiro nas quartas de final da Copa do Brasil e depois na semifinal do Campeonato Paulista. No Brasileiro, a equipe caiu para o Palmeiras nas quartas.

Corinthians na Copinha

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, situado em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.