Portuguesa recebe referência mundial em fisioterapia em evento no CT

Nesta semana, a Portuguesa recebeu o fisioterapeuta inglês Cliff Eaton, um dos maiores especialistas globais na área, em seu centro de treinamento. O profissional esteve no Brasil para um evento no Comitê Olímpico do Brasil, no Rio de Janeiro, e aproveitou a oportunidade para ministrar um workshop exclusivo na Lusa.

A iniciativa foi organizada pela Chattanooga e pelo grupo ENOVIS, com coordenação do Diretor do Núcleo de Saúde e Performance do Clube, Dr. Turíbio Leite de Barros. O workshop teve como principal objetivo explorar as mais recentes evidências científicas e técnicas práticas no uso da Terapia de Ondas de Choque e do Laser de Alta Potência para o tratamento de lesões esportivas.

João Barboza, Coordenador do Departamento de Fisioterapia da Portuguesa, destacou a relevância do encontro para a equipe.

"Receber um profissional da magnitude de Cliff Eaton foi uma experiência transformadora. Ele trouxe perspectivas inovadoras, especialmente no uso de tecnologias avançadas para tratar lesões musculares e tendinopatias crônicas, problemas recorrentes no futebol. Além disso, discutimos a possibilidade de adquirir novos equipamentos, que podem não apenas acelerar a recuperação dos atletas, mas também prevenir afastamentos e potencializar o desempenho em campo", afirmou Barboza.

Cliff compartilhou sua ampla experiência, adquirida ao longo de uma carreira sólida, que inclui passagens como consultor de terapia para clubes renomados, como o Manchester City, e 12 anos de atuação no Northampton Saints, tradicional equipe de rugby da Inglaterra. Ele também é certificado pela International Society of Medical Shockwave e autor de diversos artigos publicados em revistas científicas internacionais.