Tottenham goleia West Ham de virada no Campeonato Inglês

O Tottenham goleou o West Ham de virada por 4 a 1 neste sábado, em casa, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, Jean-Clair Todibo (contra) e Heung-min Son marcaram para os mandantes. E Mohammed Kudus fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Tottenham conquistou sua quarta vitória e chegou a 13 pontos na competição, ocupando a sexta colocação. Já o West Ham está na 14ª colocação, com oito pontos.

O Tottenham recebe o AZ na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Liga Europa. Na Premier League, a equipe de Londres entra em campo somente no dia 27, contra o Crystal Palace, no Selhurst Park.

Enquanto o West Ham enfrenta o Manchester United, no mesmo dia, às 11h, em casa, pela nona rodada do Campeonato Inglês.

O West Ham abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Jarrod Bowen entrou na área pela direita e tocou para Kudus, que chutou com o gol livre para marcar.

Pouco tempo depois, aos 36 minutos, o Tottenham deixou tudo igual. Dejan Kulusevski recebeu na direita, cortou para o meio e finalizou no cantinho para balançar as redes.

Logo no início da etapa final, aos sete minutos, o time da casa virou a partida. Após boa troca de passes, Udogie achou Bissouma, que chegou chutando para o fundo do gol.

Três minutos depois, o Tottenham ampliou a vantagem. Em rápido contra-ataque, Son recebeu livre na área, após jogada de Kulusevski, e finalizou, Aréola conseguiu defender, mas a bola bateu em Todibo e entrou.

Aos 15 minutos, os Spurs transformaram a vitória em goleada. Son avançou pela esquerda, pedalou para cima do marcador e finalizou rasteiro para o fundo do gol.

Já no fim do jogo, aos 40 minutos, Kudus agrediu o adversário e foi expulso, deixando o West Ham com um a menos. Após discussão com o zagueiro Micky van de Ven, foi iniciada uma confusão e o meia acertou o rosto de Sarr. Assim, após revisão do VAR, recebeu o vermelho.