FMS 5: filho de Mesquita desconfigura Nego do Borel em luta histórica

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita resolveram, com uma luta histórica, as desavenças no ringue do Fight Music Show 5. Melhor para o filho do apresentador Otávio Mesquita, que mostrou agilidade e, ovacionado, superou um vaiado rival na noite deste sábado (12), dentro do Ginásio da Portuguesa.

O professor de calistenia voltou a vencer no FMS: na 4ª edição do evento, ocorrida em fevereiro, ele atropelou o ator Thomaz Costa.

Como foi a luta

Mesquita demorou 2 segundos para acertar o desafeto, que conseguiu se recuperar. O 1° round chegou a ficar monótono, mas o professor conseguiu encaixar golpes nos segundos finais e gerou gritos de "Uh, vai morrer" por parte da torcida.

A 2ª parte da disputa teve Nego reagindo em um duelo mais equilibrado — os dois, no entanto, pecaram na pontaria na hora dos socos.

O confronto ganhou tensão, de fato, nos dois minutos seguintes. O cantor e o filho do apresentador levantaram o público com socos, agarrões e esquivadas. O artista chegou a reclamar de soco na nuca já nos segundos finais.

No 4° round, Nego quase fechou a luta, mas viu a reviravolta após Mesquita derrubá-lo e, por detalhe, não nocautear o desafeto. O professor chegou a tirar o rival do ringue em meio ao embate.

Mesquita se consagrou no fim do combate e deixou o artista cambaleando no ringue. Nocauteado e desconfigurado, Borel ficou minutos caído antes de, finalmente, se levantar.

