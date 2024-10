Transmissão ao vivo de Bósnia x Alemanha: veja onde assistir

Imagem: Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images

Bósnia e Alemanha duelam hoje (11), às 15h45 (de Brasília), no estádio Bilino Polje, em Zenica (BOS), em jogo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma).

A Alemanha lidera o Grupo 3 com 4 pontos. Já a Bósnia está na terceira colocação com apenas 1 ponto.

A Alemanha iniciou a Liga com uma goleada por 5 a 0 contra a Hungria. Na rodada anterior, os alemães ficaram no empate com a Holanda em 2 a 2.

A Bósnia ainda busca a primeira vitória. A seleção foi goleada pela Holanda na estreia (5 a 2) e empatou em 0 a 0 com a Hungria no último compromisso.

Bósnia x Alemanha -- Liga das Nações