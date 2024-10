PSG fica no empate com o Nice e perde a liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) visitou o Nice neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Francês. No Allianz Riviera, a partida terminou empatada por 1 a 1. Ali Abdi marcou para o time da casa, enquanto Nuno Mendes deixou tudo igual.

Com o resultado, o PSG foi aos 17 pontos e perdeu a liderança da competição para o Monaco, que venceu o Rennes no sábado e tem 19. Por outro lado, o Nice alcançou os nove pontos e permanece na nona colocação.

O PSG volta a campo somente no dia 19 de outubro, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Strasbourg, no Parque dos Príncipes. Já o Nice visita o Nantes no dia 20, às 12 horas. As duas partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Francês.

O Nice abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, a zaga do PSG afastou e a bola sobrou nos pés de Ali Abdi. O lateral esquerdo bateu de fora da área e contou com um desviou no meio do caminho para marcar.

O empate do PSG saiu apenas na segunda etapa. Ousmane Dembélé recebeu na ponta direita e rolou para Nuno Mendes, que bateu no cantinho, sem chances para o goleiro, e garantiu um ponto para a equipe, aos seis minutos.

Confira outros deste domingo pelo Campeonato Francês:

Lyon 2 x 0 Nantes



Reims 4 x 2 Montpellier



Strasbourg 2 x 2 Lens



Brest 2 x 0 Le Havre