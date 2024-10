Árbitro de Fluminense x São Paulo toma punição do STJD e é suspenso

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O árbitro Paulo César Zanovelli, que comandou o polêmico Fluminense 2x0 São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, tomou punição do STJD e foi suspenso após sessão realizada nesta quinta-feira (3).

Veja detalhes

O juiz ficará 15 dias suspenso. Ele acabou punido por unanimidade em julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD.

Zanovelli havia sido denunciado por "deixar de observar as regras da modalidade", que consta no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

O órgão, no entanto, alterou a punição para outro artigo, que cita "deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas a sua função" — a pena prevista, neste caso, era de 15 a 90 dias. Zanovelli, portanto, pegou pena mínima.

O árbitro está afastado de competições organizadas pela CBF. Zanovelli poderá apitar Equador x Paraguai, jogo marcado para o próximo dia 10 e válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, torneio da Conmebol — o árbitro faz parte do quadro da Fifa e terá sua escalação mantida.

Lance controverso

A polêmica começou quando o são-paulino Calleri, na tentativa de receber um lançamento em profundidade, se enroscou com Thiago Santos. O bandeira Guilherme Dias Camilo sinalizou falta, mas Zanovelli deu vantagem e virou de costas para o lance.

Paulo César Zanovelli, árbitro que comandou Fluminense x São Paulo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Thiago Silva, do Fluminense, colocou a mão na bola para cobrar a falta que não foi marcada e, segundos depois, os cariocas marcaram com Kauã Elias.

Zanovelli deu o gol e, imediatamente, foi alertado pela equipe do VAR, comandada por Igor Julio Benevenuto, sobre a suposta infração de Thiago Silva.

O juiz, no entanto, se contradisse no áudio disponibilizado pela CBF: ele afirmou aos colegas ter visto a falta de Calleri na origem da jogada, mas admitiu que observou a mão na bola em meio à vantagem — mesmo assim, considerou o gol como "legal".