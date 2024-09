Em busca da liderança da Série B, Santos está definido para encarar o Operário; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar o Operário-PR pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Viva Sorte. Para o duelo deste sábado, o técnico Fábio Carille optou por levar a campo o mesmo time que empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, na última segunda-feira. O Peixe precisa da vitória pensando na busca pela liderança do torneio nacional.

Assim, o Santos está escalado com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

O ponto de atenção fica para o alto número de pendurados. Gil, Escobar, Rodrigo Ferreira, João Schmidt, Sandry, Diego Pituca, Tomás Rincón e Giuliano estão com dois cartões amarelos acumulados e podem desfalcar a equipe diante do Goiás, na próxima rodada, em caso de mais uma advertência.

Os desfalques do Peixe são João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Já o Operário está escalado pelo técnico Rafael Guanaes com: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Ronaldo

A bola rola às 18 horas (de Brasília) na casa santista.