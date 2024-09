Brasileiros brilham no encerramento da primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia

Duas partidas encerraram a primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia, nesta quarta-feira. O Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, perdeu para o Kawasaki, do Japão, por 1 a 0. Enquanto o Shangai Port, da China, empatou com o Johor Darul, da Malásia, em 2 a 2.

Ulsan x Kawasaki

No Ulsan Munsu Football Stadium, na Coreia do Sul, o Ulsan Hyundai foi surpreendido dentro de casa e perdeu para o Kawasaki. O brasileiro Marcinho, ex-Fortaleza e Internacional, marcou um golaço e garantiu a vitória dos visitantes, aos nove minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Kawasaki estreia na Liga dos Campeões da Ásia somando três pontos na liga leste e ocupa a 4ª posição. Por outro lado, o Ulsan Hyundai fica na 9ª posição, com zero pontos.

Shangai Port x Johor Darul

No Pudong Football Stadium, na China, o Shangai Port ficou no empate com o Johor Darul, em 2 a 2. Arif Aiman Hanapi abriu o placar para o time visitante, aos 45 minutos do primeiro tempo. Já no segunda etapa, o brasileiro Gustavo, ex-Corinthians, deixou tudo igual, aos dois minutos.

Aos 11, Arif marcou novamente e recolocou o Shangai Port na liderança. Os mandantes empataram com mais um brasileiro. William Popp, ex-Chapecoense, marcou aos 27 minutos e deu números finais ao confronto.

Assim, cada time soma um ponto na liga leste da competição. O Johor Darul fica na 5ª posição, enquanto o Shangai Port é o 6º colocado.