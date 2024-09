Joelinton revela interesse em defender três times caso volte ao Brasil

Joelinton, meia do Newcastle-ING e da seleção brasileira, revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (16), quais clubes atuaria caso voltasse ao Brasil futuramente.

O que aconteceu

Sport, Palmeiras e São Paulo foram as equipes citadas por Joelinton pelas quais o jogador tem um carinho especial. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (16) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O volante foi revelado pelo Sport, mas diz que acompanha de perto a dupla paulista.

Se Deus quiser, um dia espero voltar, espero encerrar no Sport, clube eu iniciei. Também tenho desejo de jogar para outro clube no Brasil Joelinton, ao UOL.

Acho que o time do São Paulo foi um clube que eu acompanhei também, acho que é um time muito grande no nosso futebol. Gosto muito do Palmeiras também, tenho um amigo que é fã do Palmeiras e ele fala que eu vou jogar lá ainda. Os dois clubes eu tenho uma admiração muito grande. Quem sabe um dia poder jogar um dos dois

