Jornal coloca Jhon Arias, do Fluminense, na mira do Girona

Faltando poucas horas para o fechamento da janela de transferências na Europa, o Girona segue em busca de reforços para o elenco. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube tem interesse na contratação do colombiano Jhon Arias, do Fluminense.

As conversas entre Arias, que possui contrato até 2026, e Girona estariam acontecendo há algum tempo. Segundo o jornal, a equipe espanhola busca um acordo para trazer o jogador por empréstimo.

Desde 2021 no Fluminense, Jhon Arias é peça chave na equipe, sendo titular na campanha da conquista da Copa Libertadores no ano passado. Além disso, conquistou dois Campeonatos Carioca (2022 e 2023) e uma Recopa Sul-Americana (2024).

Ao todo, disputou 179 jogos, marcou 38 gols e deu 41 assistências.

A provável saída do jovem Iker Almena, ao futebol árabe, abre espaço no setor ofensivo do Girona para a chegada do colombiano de 26 anos.

Quarta-feira finalizada no CT Carlos Castilho! Domingo tem @brasileirao! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/b4iNLfnCAK ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2024

Ainda segundo o Mundo Deportivo, o Girona vê mais urgência na contratação de um zagueiro destro. Por isso, segue interessado na contratação do zagueiro Eric García, que defendeu o clube na última temporada emprestado pelo Barcelona, e não deve ter espaço na equipe catalã.

O Fluminense volta a campo neste domingo, ás 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O clube carioca ocupa a 16ª posição, com 24 pontos, enquanto o Tricolor é o 5º colocado, com 41 tentos.