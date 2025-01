Eugênia faz 2 escolhas erradas e sofre muito em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (30) em "Garota do Momento" (Globo), Eugênia (Klara Castanho) não acredita no pedido de namoro de Topete (Gabriel Milane) e, com isso, recusa a proposta do aluno.

Logo em seguida, a mocinha diz a Celeste (Débora Ozório) que reconquistará Guto (Pedro Goifman).

Eugênia tenta agradar Guto dando-lhe um presente, mas o rapaz nega o agrado prontamente, deixando a ex-namorada aos prantos.

Eugênia (Klara Castanho) e Guto (Pedro Goifman) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo.

Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.