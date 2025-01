Vampiros e blues: novo terror com Michael B. Jordan é 'gênero fluido'

"Pecadores", novo filme de terror dirigido e escrito por Ryan Coogler ("Pantera Negra"), ganhou um novo trailer. Estrelado por Michael B. Jordan em um papel duplo como irmãos gêmeos que deixam suas vidas conturbadas para trás e retornar à sua cidade natal para recomeçarem suas vidas do zero ao descobrirem que um mal está esperando para recebê-los."Se você continua a dançar com o diabo, um dia ele vai e te seguir até a sua casa", diz o vídeo.

O filme tem um gênero muito fluido. Ele entra e sai de vários gêneros diferentes. Sim, os vampiros são um elemento, mas não é o único elemento sobrenatural do filme. O filme é mais do que apenas isso.

Ryan Coogler, em conversa com jornalistas para a divulgação do trailer

Além disso, Coogler falou um pouco sobre arquétipos que povoam o filme, entre eles o do músico que usa magia para conseguir criar suas músicas, e também sobre características místicas envolvendo gêmeos. O cineasta acredita que a produção é "sobre música americana" e explora a cultura blues, conforme mostrado no trailer.

Logo na prévia, percebe-se que a música está bastante presente, e desempenha um grande papel na trama. Mas, à medida que o trailer continua, ameaçadoramente o perigo surge na forma de algumas brancas.

Com a ligação com a cultura negra, Coogler considerou este o seu filme mais pessoal. A produção lhe permitiu explorar a história ancestral de sua família no Mississippi, EUA, conversar com sua avó de quase cem anos, e prestar homenagem a seu tio, de quem ele era próximo e morreu enquanto ele estava na pós-produção de "Creed", de 2015.

É um mundo do qual meus avós fizeram parte, uma época esquecida na história americana.

Ao final, ele resumiu o filme como uma "carta de amor à experiência de assistir a um filme emocionante em uma casa lotada e cheia de estranhos". "Sem saber o que acontece a seguir. São tantos filmes incríveis me deram essa sensação, então eu queria tentar devolvê-la ao público", encerra.