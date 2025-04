Pai diz que faltou estratégia a João Gabriel e que álcool 'queimou' gêmeos

Fábio Luiz de Castro, pai de João Gabriel, avaliou hoje no Encontro com Patrícia Poeta (Globo) a trajetória do filho no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Segundo Fábio, foi a "falta de estratégia" dos gêmeos que levou João Gabriel à eliminação ontem. "Eles indicaram os adversários mais fortes ao Paredão junto com ele. Tiveram duas chances de indicar uma pessoa menos forte, com menos estrutura financeira", avaliou.

Ele reconheceu que João Gabriel tem um temperamento "mais explosivo" e disse que, se pudesse ter dado um conselho dias atrás para os gêmeos, pediria para que deixassem de consumir bebidas alcoólicas nas festas.

Diria para deixar a bebida de lado, porque atrapalha muito deles. Queimou muito a imagem deles aqui fora. Sempre que tem as festas, tem comentários nas redes sociais e páginas de fofoca. As palavras que eles usam depois que bebem? Isso atrapalhou muito eles Fábio Luiz de Castro

Ele também disse que o beijo em Thamiris foi um dos "pontos negativos" de João Gabriel no BBB 25. "Certeza que se estivesse sóbrio, não teria [beijado]. Porque ele tem um relacionamento aqui fora e isso prejudica", disse. "

Agora, Fábio acredita que João Pedro irá assimilar a falta do irmão e representar os dois.

