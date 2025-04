Sônia Abrão diz que morte de Chorão a reaproximou de Geraldo Luís

Sônia Abrão revela briga com Geraldo Luís e eles se tornaram amigos após a morte do cantor Chorão, que era primo da apresentadora.

O que aconteceu

Durante o Programa Flávio Ricco, no YouTube, a apresentadora Sônia Abrão surpreendeu ao fazer uma homenagem ao amigo Geraldo Luís. Sônia disse que eles são grandes amigos mas relembrou episódios de rivalidade que viveram no passado, época em que eles concorrentes no período da tarde na televisão.

A gente não começou bem não. Na verdade, a gente começou brigando. Na época nós éramos concorrentes no horário da tarde, ele tinha o programa Diário da Tarde, na Record, e partiu dele ou da produção, sei lá, uma série de acusações ao nosso programa, que nós fazíamos manobras para tirar as atrações dele, os furos de reportagem , disse Sônia Abrão.