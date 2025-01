Famosos comemoram volta de Neymar ao Santos: 'Príncipe tá de volta'

Famosos e mais personalidades celebraram a volta de Neymar ao Santos nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

O jogador está de partida da Arábia Saudita e prestes a retornar ao Brasil. Após Neymar rescindir o contrato com o Al-Hilal, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou que o craque será o novo reforço do time.

A notícia da volta de Neymar empolgou santistas, celebridades que torcem para o Santos e até os que não são torcedores. Nas redes sociais, muitos reagiram à novidade nesta terça-feira (28) e vibraram ao saber que o eterno ídolo do clube está voltando às suas origens.

Um time de estrelas desejou sucesso para o craque já em seu post anunciando a saída do Al-Hilal. "Vem, mo filho... vem ser feliz", comentou Caio Castro. "Voltsa pra casa", escreveu João Gomes. "Vem fazer a gente feliz, Junin", disse MC Biel. "Deus abençoe! Podia jogar uma temporada no meu time, né?", brincou MC Rebecca, que é flamenguista. Veja mais reações abaixo.

João Gomes

O cantor postou fotos de membros da sua família vestindo a camisa do Santos e repostou um vídeo com a trajetória de Neymar. "Muita emoção para esse coração", disse o artista.

João Gomes celebra volta de Neymar ao Santos Imagem: Reprodução/Instagram

MC Daniel

Apesar de ser flamenguista, o funkeiro se empolgou com o retorno do craque. "Neymar voltou para o Brasil e vai revolucionar o futebol brasileiro", escreveu ele nos stories do Instagram.

MC Daniel comenta volta de Neymar ao Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

MC Binn

O cantor, que é torcedor do Santos, fez um post sobre o assunto. "O príncipe tá de volta", disse ele no X. "Amanhã é dia de Ney Day?", comentou em outro post. Na virada do ano de 2025, o ex-BBB já havia dito que queria o anúncio do retorno de Neymar.

O príncipe te de volta !!! -- MC BINN (@mcbinladen) January 28, 2025

O PAI TÁ ON !!



Amanhã é dia de ney Day ? Com foto no perfil é isso ? -- MC BINN (@mcbinladen) January 28, 2025

Projota

O rapper colocou seu uniforme do Santos e gravou um vídeo comemorando a volta de Neymar. "Se fui triste um dia, nem me lembro mais. Não existe tristeza na vida do santista. Cada dia vou usar um manto diferente", disse o cantor.

Projota comemora volta de Neymar ao Santos Imagem: Reprodução/Instagram

Richarlison

O jogador da seleção brasileira resgatou uma foto antiga com a camisa do Santos, quando ainda era mais novo. "Neymar voltando pro Santos. Eu automaticamente", disse ele.

Geraldo Alckmin

O vice-presidente do Brasil, que é santista de coração, fez referência ao retorno do craque ao Santos. "Não é só o Santos que ganhou reforço, com a vinda do Neymar", escreveu ele em um post para falar do governo.

Rogério Santos

O prefeito de Santos também comemorou o retorno de um dos filhos mais ilustres da cidade. "Bem-vindo de volta, menino Neymar. Continue sua história por aqui, levando muita alegria ao torcedor santista e conquistando vários títulos para o Santos", escreveu o político.