BBB 25: Irmãos Hypolito, Edi e Raíssa, Vitória e Mateus estão no 2º paredão

O segundo paredão do BBB 25 (Globo) está formado entre Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, Daniele e Diego Hypolito. Nesta semana, o big fone tocou duas vezes e interferiu diretamente na formação da berlinda.

O que aconteceu

Big fone empareda Edilberto e Raíssa. No sábado (25), o big fone tocou, Maike o atendeu e indicou Daniele e Diego Hypolito para berlinda— além de ter garantido imunidade para ele e Gabriel. No entanto, ao atender o big fone ele descumpriu uma regra do monstro e a ação foi cancelada.

Com a anulação, o big fone tocou novamente no domingo (26). Desta vez, Camilla atendeu, garantiu a imunidade para dupla com Thamiris e ainda indicou Edilberto e Raíssa ao paredão.

BBB 25: Camilla e Thamiris atendem big fone Imagem: Reprodução/Globoplay

Poder dos anjos

Diego e Daniele Hypolito, anjos da semana, imunizaram Aline e Vinicius. No discurso, Daniele disse que a dupla seria coerente com a imunização já que Aline e Vinicius haviam tirado eles do paredão na última semana.

BBB 25: Daniele e Diogo Hypolito Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação da liderança

Diogo e Vilma, a dupla líder da semana indicou Vitória Strada e Mateus. Na sexta (24) eles colocam a dupla emparedada na mira junto com Camilla e Thamires— que ficaram imunes com o big fone e Aline e Vinicius— que ganharam a imunidade dos anjos.

Quem votou em quem

Mateus e Vitória Strada votaram em Eva e Renata.

Maike e Gabriel votaram em Daniele e Diego Hypolito.

Edilberto e Raíssa votaram em Daniele e Diego Hypolito.

Camilla e Thamires votaram em Eva e Renata.

Eva e Renata votaram em Daniele e Diego Hypolito.

João Pedro e João Gabriel votaram em Daniele e Diego Hypolito.

Guilherme e Joselma votaram em Gracyanne e Giovanna.

Aline e Vinícius votaram em Gabriel e Maike.

Gracyanne e Giovanna votaram em Eva e Renata.

Daniele e Diego Hypolito votaram Eva e Renata.

Empate. Dani e Diego, Eva e Renata tiveram 4 votos cada. Com isso, a dupla da liderança precisou desempatar e salvaram as bailarinas. Os irmãos Hypolito foram ao paredão.

Contra golpe e bate e volta

Raíssa e Edilberto tiveram um contragolpe. Pai e filha puxaram Guilherme e Joselma para a berlinda. Todos, exceto Mateus e Vitória participaram da prova bate e volta.

Em uma prova de sorte, a dupla Guilherme e Joselma escapou da votação popular.