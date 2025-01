Escorraçada: Ascânio crava destino cruel de Leonora em 'Tieta'

A reação de Ascânio (Reginaldo Faria) será intensa e drástica quando descobrir o segredo de Leonora (Lídia Brondi) em "Tieta" (Globo).

O que vai acontecer

Leonora enfrenta um grande dilema ao ser pressionada por Tieta (Betty Faria) para revelar seu segredo a Ascânio. A protagonista já sabe que Leonora se envolveu com tráfico e prostituição por ser coagida por um ex-namorado.

Nos próximos capítulos da novela, Ascânio assume a intenção de se casar com Leonora. Mas além de não saber sobre o passado criminoso da namorada, imagina que ela ainda seja virgem. Portanto, são vários segredos que a moça esconde do companheiro.

Tieta aprova o casamento entre Ascânio e Leonora no capítulo que vai ao ar dia 6 de fevereiro na reprise. No entanto, ela avisa que enganar o político será o pior negócio que Leonora fará.

Leonora (Lídia Brondi) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Com o casamento decidido, Tieta corre contra o tempo para que Ascânio saiba toda a verdade sobre Leonora. Ela revela tudo a Carmosina (Arlete Salles) e a induz a contar o segredo da noiva ao secretário da prefeitura.

Ascânio odiará saber do passado negativo de Leonora, mas a perdorá nesse primeiro tempo. O pior acontece quando Helena (Françoise Forton) decide reconquistar o marido e descobre os podres da atual noiva do ex.

Chantageada por Helena, Leonora decide se afastar de Ascânio, mas no final das contas o amor fala mais alto no último capítulo de "Tieta".