Giovanna revela sonho com Maike: 'saudade do meu boyzinho'

Giovanna, irmã e dupla de Gracyanne Barbosa no BBB 25, acordou hoje pensando em Maike. Os dois, que andam se flertando na casa mais vigiada do Brasil, ficaram bem próximos durante a apresentação de César Menotti e Fabiano no "Show de quarta".

O que aconteceu?

Enquanto conversava com Thamiris e Camilla no Quarto Nordeste, a sister desabafou. "Acordei hoje sentindo saudades do meu boyzinho", disse. Questionada pela nutricionista se era o rapaz que havia lhe dado flores, Giovanna confirmou.

Sonhei com ele. Mas acho que ele já deve ter me dado um belo pé na bunda. Estou aqui criando uma fanfic na cabeça e vivendo nesse mundinho mesmo.

No programa, a relação entre Maike, representante comercial, e a médica veterinária tem chamado atenção. Maike não poupa elogios à sister, que já foi considerada por ele "a menina mais linda da casa" durante uma conversa entre outros participantes.