Crítico do The New York Times diz que Fernanda Torres é atraente

Kyle Buchanan, crítico do The New York Times, exaltou Fernanda Torres, 59, como forte concorrente na disputa pelo Oscar de melhor atriz.

O que aconteceu

Em seu perfil no X, Buchanan ainda disse que a brasileira é uma candidata atraente. "Embora Demi Moore tenha todo o calor de favorita após seu discurso no Globo de Ouro, eu não descartaria Fernanda Torres para a vitória… Ela é uma candidata muito atraente em um filme tradicionalmente mais favorável ao Oscar que muitos eleitores só agora estarão começando a ver".

Buchanan também publicou um artigo no jornal, onde ressaltava o impulso que a vitória de Fernanda no Globo de Ouro. "Depois de alguns anos cheios de escândalos que deixaram o Globo de Ouro na corda bamba, a influência desse órgão de premiação pôde ser sentida em todas as indicações ao Oscar. inda Estou Aqui teria tido um desempenho superior — recebendo indicações para filme, filme internacional e atriz principal Fernanda Torres — se Torres não tivesse ganhado um Globo de Ouro de melhor atriz em drama pouco antes do início do processo de votação estendido do Oscar?".

Ele finalizou citando Demi Moore, 62, também indicada ao Oscar. "Demi Moore seria considerada uma favorita ao Oscar se não tivesse feito um discurso tão explosivo no Globo de Ouro? Embora o Globo nem sempre acerte, é difícil superar o impacto de um momento de premiação televisionado, e os estrategistas do Oscar estarão ansiosos para repetir essas vitórias na próxima temporada. Nada mal para uma cerimônia que Hollywood se uniu para tirar do ar em 2022".