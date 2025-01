César Menotti e Fabiano levam irmão para Show de Quarta no BBB 25

César Menotti e Fabiano foram a atração escolhida para comandar o Show de Quarta no BBB 25 (Globo). A dupla sertaneja levou o irmão, Fábio, para a apresentação.

O que aconteceu

O Show de Quarta é uma das novidades da temporada. A cada quarta-feira, o cantor responsável pela atração trará algum convidado para a casa com ele.

César Menotti e Fabiano iniciaram a apresentação com "Ciumenta". O convidado da dupla foi o irmão, Fábio.

O primeiro Show de Quarta foi com Anitta. A cantora levou o pai, Mauro, o Painitto, para fazer o show ao seu lado.

O Show de Quarta substitui as Festas do Líder no primeiro momento do jogo. A partir da separação das duplas, as celebrações de quarta serão em homenagem ao soberano da semana.