'Plumas e Paetês' está de volta: oito protagonistas da novela já morreram

"Plumas e Paetês" (1980) estreou no Canal Viva nesta segunda-feira (20), substituindo "Corpo a Corpo" (1984). Entre os atores que protagonizam a novela de Silvio de Abreu, oito já faleceram. Splash relembra o trabalho de cada um a seguir.

Cláudio Marzo

Intérprete de Edgar, o protagonista de "Plumas e Paetês", Cláudio Marzo morreu em 2015, aos 74 anos, vítima de problemas pulmonares. O ator iniciou a carreira na TV na década de 1960 e se destacou em inúmeras novelas da Globo, como "Irmãos Coragem" (1970), "Cambalacho" (1986) e "Fera Ferida" (1993).

Marzo foi casado com quatro atrizes: Beth Faria, Denise Dumont, Xuxa Lopes e Miriam Mehler. Ele também teve três filhos: Alexandra (ex-atriz), Diogo e Bento.

Elizabeth Savala e Claudio Marzo em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

José Wilker

José Wilker faleceu em 2014, vítima de um infarto fulminante, aos 69 anos. Na trama de 1980, ele interpretou Renato, personagem que engravida a protagonista, Marcela (Elizabeth Savalla), e a abandona.

O ator, dramaturgo e crítico de cinema teve duas filhas: Mariana (com a atriz Renée de Vielmond) e Isabel (com a atriz Mônica Torres).

José Wilker em 'Plumas e Paetês' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Eva Wilma

Outro ícone da teledramaturgia que já nos deixou foi Eva Wilma, que deu vida a Rebeca em "Plumas e Paetês". A atriz morreu em 2021 em decorrência de um câncer no ovário, aos 87 anos. Foi casada com John Herbert, também presente no elenco da novela, com quem teve dois filhos, e com Carlos Zara. Sua última novela foi "O Tempo Não Para" (2018).

Eva Wilma em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Paulo Goulart

Intérprete de Gino no folhetim de Silvio de Abreu, Paulo Goulart morreu em 2014, aos 81 anos, após lutar contra um câncer. Foi marido de Nicette Bruno por mais de 50 anos e, com ela, teve três filhos, todos atores: Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Beth Goulart. Nicette faleceu em 2021, por covid-19.

Paulo Goulart em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Mila Moreira

Mila Moreira morreu em 2021, aos 75 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Em "Plumas e Paetês" ela viveu Dorinha. A atriz começou a atuar em novelas em 1979 e seu último trabalho foi em "A Lei do Amor" (2016). Ela foi casada com Luís Gustavo, Hans Donner e João Carlos Balaguer, e optou por não ter filhos.

Mila Moreira em 'Plumas e Paetês' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Neuza Amaral

A atriz morreu em 2017, aos 86 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar. Em "Plumas e Paetês", ela deu vida a Bruna, a mãe do personagem de Cláudio Marzo.

Além da carreira na dramaturgia, que começou na década de 1950, ela também ingressou na política. Foi vereadora do Rio de Janeiro entre 1989 e 1992.

Neuza Amaral em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

José Lewgoy

Outro protagonista de "Plumas e Paetês" que já faleceu é José Lewgoy, que interpretou Gustavo. O veterano morreu após enfrentar uma infecção respiratória em 2003, aos 82 anos. De origem judaica, teve uma carreira extensa tanto na TV quando no cinema.

José Lewgoy em 'Plumas e Paetês', 1980 Imagem: Nelson Di Rago/Globo

John Herbert

John Herbert interpretou Márcio, personagem apaixonado por Rebeca, papel de Eva Wilma, que já era sua ex-mulher na época. Morreu aos 81 anos por complicações de um enfisema pulmonar. Seu último trabalho na teledramaturgia foi em 2008, na novela "Três Irmãs".