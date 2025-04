Ataque hacker paralisa maior produtor de fármacos contra câncer do país

O Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas), em São Paulo, está há uma semana com as atividades praticamente paralisadas devido a um ataque cibernético. O instituto é fornecedor do maior número de radiofármacos do Brasil, usados no tratamento e diagnóstico do câncer e outras condições.

O que aconteceu

Incidente cibernético foi reportado no dia 28 de março. Como consequência, o site da instituição está fora do ar, além disso, servidores e estações de trabalho estão paralisados. Também foi suspensa a produção de radiofármacos e radioisótopos, usados para tratamento e diagnóstico de câncer e outras enfermidades.

No último fim de semana foi feito o isolamento de toda a rede computacional do Ipen para redução de danos. Ainda não se sabe a motivação do ataque.

Diante do diagnóstico já elaborado, que segue sob restrição, pode-se inferir que o ataque foi altamente sofisticado, organizado e utilizou diversas técnicas avançadas para ultrapassar as defesas de segurança estabelecidas. Não se trata de um incidente trivial e, por isso, está recebendo grau máximo de prioridade

Nota do Cnen, sobre o incidente cibernético no Ipen

O Ipen é uma unidade científica do Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear), uma autarquia do Governo Federal, ligado ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Com a indisponibilidade das páginas do Ipen, a comunicação sobre o incidente está concentrada nas páginas do Cnen.

Apesar da gravidade, o Ipen afirma que não houve comprometimento da segurança física, radiológica ou nuclear.

Segundo a SBMN (Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular), a paralisação do Ipen pode afetar aproximadamente 90 mil pacientes em todo o país. A entidade diz ainda que a interrupção de fornecimento está prevista para durar duas semanas.