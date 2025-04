Brothers se surpreendem com compras: 'Não tinha noção de quanto era 400g'

A chegada das compras do VIP na tarde de hoje no BBB 25 (Globo) surpreendeu Daniele, Diego e Vitória.

O que aconteceu

Daniele se assustou ao ver apenas dois tomates na compra feita por Diego e Vitória. Ao ver os alimentos, Vitória riu e comentou."A gente não tinha noção de quanto era 400g".

Diego se assustou ao ver o brócolis. "Gente, só isso de brócolis?".

Daniele apontou que vieram apenas dois tomates e dois limões.

Vinícius riu da situação. "Alho, pelo menos, vieram três cabeças, foi? Não vieram três dentes".

Vitória tentou se consolar. "Pelo menos nugget tem".

