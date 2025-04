Ariadna Arantes diz que negou cachê de R$ 500 mil por pornô: 'Me arrependi'

Ariadna Arantes, 40, revelou que, após sua participação no BBB 11, recebeu proposta de R$ 500 mil para estrelar um filme pornô, mas recusou e, hoje, se arrepende.

O que aconteceu

Arantes explicou que na época foi aconselhada a recusar para não "queimar" sua imagem publicamente. "Sou de uma época em que a gente vivia muito de aparências, tudo tinha que dar satisfação ao público. Lembro que muita gente falou: 'se eu fosse você, não faria, você vai se queimar'. Disseram: 'com R$ 500 mil você não faz muita coisa', hoje em dia sou super arrependida", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela destaca que atualmente muitas pessoas fazem filmes pornô por um valor bem menor em plataformas como OnlyFans e Privacy. "As pessoas hoje fazem vídeo por R$ 35, R$ 50. Você coloca valor de assinatura mensal por R$ 200 um assalariado não vai pagar, tem que ser preço popular".

No podcast, a ex-sister destacou que, embora não tenha feito o pornô, não julga quem era famosa e topou gravar. "É muito complicado falar porque a necessidade leva a gente a fazer coisas. Tiveram tantas outras pessoas que já fizeram pornô, como Gretchen e Rita Cadillac, e eu não julgo ninguém. Se precisar, eu vou fazer".

Ariadna Arantes mantém perfil adulto e garante que tem tudo em sua página. "Faço de tudo no OnlyFans, não tenho tabu. Antigamente, as pessoas viam o sexo como algo sujo e eu tinha medo do que iriam dizer, mas quando vi pessoas mais famosas que eu fazendo coisas pesadas, passei a fazer sacanagem. As pessoas se oferecem para gravar".

Sincera, ela também admitiu que não fez fortunas no OnlyFans. "Não sou aquelas pessoas que ficam inventando: 'fiz R$ 1 milhão'. Mentira, não acredito em nada disso. Eu, nos primeiros dois meses, fiz R$ 45 mil, que não é muito, mas é um bom dinheiro. Depois baixou bastante porque eu não divulgava, nunca levei muito a sério".