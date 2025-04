Estilista das famosas: saiba quem fez o vestido de noiva de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, 76, oficializou seu casamento com o jornalista Fábio Arruda, 54, no final desta tarde.

O que aconteceu

A apresentadora escolheu um vestido de noiva confeccionado pela estilista Lethicia Bronstein. Foi ela a responsável de levar o modelo até Ana Maria Braga, que celebrou seu casamento civil de forma intimista em sua residência, em São Paulo.

Sem revelar detalhes da peça, a estilista exibiu a capa do vestido identificada com o nome da comunicadora. Lethicia Bronstein é um dos nomes preferidos das famosas que sobem no altar. Nomes como Monique Evans, Claudia Raia, Gabriela Pugliesi e Dani Calabresa usaram um look da estilista.