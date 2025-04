Viola Davis está no Rio de Janeiro para lançamento do filme 'G20'

Viola Davis, 59, desembarcou no Rio de Janeiro para promover seu novo filme, "G20", que será lançado no dia 10.

O que aconteceu

Atriz participa do pré-lançamento da produção no Prime Video no Morro da Urca, um dos cartões-postais da cidade. Ela está acompanhada do marido, Julius Tennon, e da diretora do filme, Patricia Riggen.

Viola Davis acompanhada do marido, Julius Tennon, e da diretora do filme, Patricia Riggen Imagem: Victor Chapetta - Agnews

Em "G20", Viola interpreta Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos. O filme se passa durante um encontro do G20, o grupo de países mais poderosos do mundo. Enquanto reunião acontece na África do Sul, um grupo criminoso consegue captar dados e informações faciais dos chefes de estado para controlar os mercados e a economia mundial, utilizando ferramentas de deepfake.

No meio da confusão, a família da presidenta desaparece. Depois de escapar dos agressores, ela precisa usar sua força, liderança e expertise militar para defender sua família, seu país e salvar o mundo.

Viola recebeu amigos próximos como Lázaro Ramos e Anitta em uma área vip. Leandra Leal, Regina Casé, Gaby Amarantos, Dira Paes, Marjorie Estiano, Cris Vianna e Bianca Comparato também posaram com a estrela norte-americana.

Viola Davis recebeu Regina Casé e Lázaro Ramos Imagem: Victor Chapetta - AgNews