Diego se irrita com Castigo do Monstro no BBB, e Vitória ri: 'Rei do Shrek'

Diego Hypolito se mostrou irritado ao cumprir o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O atleta foi colocado no castigo pelo anjo João Gabriel e teve que vestir uma fantasia inspirada em cartas de baralho. Assim que a roupa chegou, ele a vestiu, mas se mostrou bastante desgostoso. Vitória Strada, porém, caiu na risada.

A atriz comparou Diego ao personagem Lorde Farquaad, do filme "Shrek". Diego, porém, continuou sério enquanto a amiga ria e desfilava com ele pela casa.

Vitória: "Ele não está parecendo aquele Rei do Shrek que tem um cabeção e o cabelo assim? Com a carinha emburrada então... Vamos passar um blush?".

A Vitória falando que o Diego está parecendo o rei do Shrek. #BBB25 pic.twitter.com/WPJiQDLGl7 -- Dantas (@Dantinhas) April 4, 2025

Mais tarde, a música do castigo tocou e Diego teve que ir até a área externa. Lá, havia uma área com um castelo de baralho sobre uma mesa. Um dummy entrou no local e derrubou o castelo, dando a Diego a missão de reerguê-lo.

BBB 25: Diego cumpre Castigo do Monstro Imagem: Reprodução/Globoplay

