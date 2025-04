Quem Maike e Delma vão indicar ao Paredão? Conversa mostra divergência e impasse; entenda

Maike e Delma, de grupos opostos no BBB 25, enfrentam dificuldades para chegar a um consenso sobre a indicação ao Paredão. Após consequência da última Prova do Líder, os dois foram designados a escolher juntos um nome para a berlinda nesta sexta-feira, 4. Caso não entrem em acordo, ambos serão automaticamente emparedados.

Durante uma conversa na casa, Delma sugeriu que Maike votasse em um de seus aliados para evitar sua própria ida ao Paredão. O paulista recusou a ideia e defendeu sua postura no jogo. "Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é lealdade, sempre prezei. Independente de onde eu estiver. É a coisa que eu mais acho importante, ser leal às pessoas que te ajudaram", afirmou.

A pernambucana insistiu: "Na vida, mas no jogo...", provocando uma resposta direta de Maike: "Tem coisas de extensão da nossa vida, que a gente tem que ser também." Depois o brother sugeriu: "O que for bom para a senhora, o que for bom para mim e o que for justo."

Estratégias e desconfiança

Após a conversa, Maike comentou com Renata que acredita que Delma tenha sido orientada por aliados. "Esse papo foi alguém que falou para ela", opinou. O paulista explicou que pretende perguntar à sister quais são suas três prioridades, para sugerir um nome fora da lista. "Foi tipo isso: se você escolher alguém do seu quarto, a gente não vota em você. Tem coisas que eu acho que são de caráter", completou.

No Quarto Anos 50, Delma relatou a conversa para seus aliados e demonstrou desconfiança sobre as intenções do brother. "Ele não vai ceder de jeito nenhum", afirmou. "Tudo vai ser motivo dele dizer ‘Ah, o coração’, cheio de argumento, ele como estrategista."

Diego Hypolito reforçou: "Se ele não vai ceder, por que a gente tem que ceder?"

A decisão final entre Maike e Delma será tomada ainda nesta sexta-feira, 4, e poderá definir não apenas quem será indicado, mas também se os dois brothers irão diretamente ao Paredão.