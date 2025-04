Gloria Perez afirma que teve novela vetada na Globo por temática com aborto

Gloria Perez, 76, afirmou que teve sua próxima novela vetada na Globo pois queria discutir aborto na obra.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em postagem nas redes sociais, a autora contou que não tem mais contrato fixo com a Globo e que a partir de agora negociará por obra. A informação foi dada em primeira mão pela coluna F5 e agora confirmada por Gloria.

A escritora disse que já tinha uma novela com os primeiros capítulos prontos, mas a emissora desistiu de levá-la adiante por causa da temática envolvendo aborto. "Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas. Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar renovação e fazer a resilição do contrato", escreveu.

A novela de Gloria Perez chegou a ser anunciada para o mercado publicitário como a sucessora de "Vale Tudo" no evento Upfront, no final de 2024. Agora, quem assume o horário após o remake é o autor Aguinaldo Silva, que também não tem mais contrato fixo com a Globo e assina por obra.

Em sua postagem, Perez ainda afirma que as portas da Globo continuam abertas para futuros trabalhos. "Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim., quero viver esse tempo no 'deixa a vida me levar'...", finalizou.