Dany reclama por João Gabriel colocar Diego no Monstro: 'Ele tem ansiedade'

Daniele Hypolito, 40, se incomodou com a escolha de João Gabriel, 22, para o Castigo do Monstro após o participante vencer a Prova do Anjo.

O que aconteceu

Após Diego ser escolhido para cumpri o castigo, a ginasta comentou com Guilherme que os gêmeos sabem sobre a ansiedade do brother. "Guilherme, eles sabem disso. Independente de como é o Monstro, eles sabem que ele fica assim. Então isso daí pra mim, você me desculpa, mas passa da questão de jogo. Entendeu?".

O fisioterapeuta pontuou que o desafio não deve ser tão difícil, visto que não acontecerá em um local fechado. "Sim, mas eu disse pro Di, tem que pensar que não vai ser nada fechado".

Ainda assim, Daniele afirmou que João Gabriel deveria ter escolhido ela. "Mas tem problema comigo, não que tem problema, mas vota em mim direto... Pode me colocar, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Mas ok. Vou ficar lá com ele o tempo todo".

