Com chefes de big techs em destaque, Trump anuncia 'fim da censura' nos EUA

Os chefões de big techs Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) e Elon Musk (X e Tesla) e Tim Cook (Apple) ficaram em destaque no palco da cerimônia de posse de Donald Trump e ouviram o discurso do novo presidente dos EUA de que "trará de volta a liberdade de expressão".

O que aconteceu

Na frente de ministros. Os líderes das gigantes de tecnologia ficaram na primeira fileira do palco, à frente de integrantes importantes do governo, como ministros e secretários. Trump tem se aproximado das empresas do setor desde a campanha.

"Pioneiro" no trumpismo. Musk chefiará departamento. Primeiro a se aproximar de Trump, ele comandará, ao lado de Vivek Ramaswamy, o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês). O órgão terá a função de cortar gastos públicos vistos como desnecessários.

Zuckerberg vinha fazendo vários acenos a Trump. O executivo se encontrou com o presidente eleito dos EUA em novembro de 2024. Antes do jantar, o criador do Facebook afirmou, segundo a FOX News, que "desejava apoiar a renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump". Neste mês, ele anunciou o fim das checagens de fatos nas plataformas da Meta.

O novo presidente dos EUA sempre se posicionou contrário à checagem de fatos nas redes sociais. Trump chegou a ser expulso do Twitter (hoje X) por conta de divulgação de notícias falsas.

Em seu discurso após a pose, Trump afirmou que trará "a liberdade de expressão de volta". O presidente dos EUA não trouxe provas contra as checagens de notícias, mas disse que "acabou a censura contra a liberdade na América".

20.jan.2025 - Tim Cook, CEO da Apple, presente na cerimônia de posse de Donald Trump Imagem: SAUL LOEB/via REUTERS

A Amazon, de Bezos, e a Meta, de Zuckerberg, estão entre as empresas que fizeram doações para a posse de Trump, cada uma doando 1 milhão de dólares. Musk, chefe da Tesla, SpaceX e X, gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump na eleição de novembro.

Bilionários e Trump

Bilionários são 0,00024% da população americana, mas 12,5% dos indicados por Trump. Dos 80 indicados pelo presidente eleito para seu governo, dez são bilionários e ao menos cinco outros são multimilionários.

Governo vale mais que PIB de 154 países. A fortuna dos indicados por Donald Trump vale mais que a produção anual de nações como Dinamarca, Chile, Portugal, Peru, Grécia, África do Sul, Colômbia, Iraque e Venezuela.

Caso aprovado nas sabatinas, gabinete de Trump valerá 3.837 vezes mais que o de Biden. Os membros do atual governo valem juntos cerca de 118 milhões de dólares. Não havia bilionários nos cargos apontados por Biden.