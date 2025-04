Após fazer sexo, Afonso leva perdido e é abandonado pelado em 'Vale Tudo'

No capítulo de sexta-feira (4), da novela "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) é abandono na cama por Solange (Alice Wegmann).

O que vai acontecer

Tudo começa com o filho de Odete Roitman (Débora Bloch) convidando a diretora criativa da Tomorrow para sair. Os dois acabam jantando na casa dela.

Entre vinhos, Afonso e Solange vão para a cama e fazem sexo. Porém, no dia seguinte, o ricaço se surpreende ao não encontrar a amada ao seu lado na cama.

A amiga de Sardinha (Lucas Leto) sai correndo de manhã por causa de uma demanda de trabalho. Ainda sem roupa após a noite de sexo, Afonso lê o bilhete deixado por Solange.

Apesar do tom carinhoso da moça, o irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) fica chateado. "Bom dia, princeso. Dormiu bem? Deixei umas frutinhas para você n mesa da cozinha. Me liga quando acordar. Beijo", diz ela no bilhete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.