Renata confronta gêmeos no BBB 25: 'Nunca me pediu desculpas por isso'

Renata confrontou João Pedro e João Gabriel no quarto Nordeste após o final da 13ª Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister chamou os dois para conversar. "Preciso esclarecer porque a gente já tá na reta final do jogo. Quando começou o programa, sempre gostei de vocês. Vocês sempre me trataram de forma legal."

Ela apontou que os irmãos mudaram com ela após a Vitrine. "Fui deixando pra lá, fazendo vista grossa. Aí teve o dia do João Pedro na festa, até hoje tu nunca me pediu desculpas disso. Primeiro você disse que eu, Eva e dona Vilma falava mal de vocês dois. Dois, disse que eu estava usando vocês pra chegar na final..."

João Pedro negou. "Assim? Desse jeito? Eu não lembro de ter falado isso. Não falei!".

O que mais me chateou foi, mesmo ouvindo tudo que vocês falaram de mim, eu decidi que eu ia perdoar pra a gente jogar junto. E na primeira oportunidade tu joga na minha cara como se não confiasse em mim. Renata

João Gabriel tentou argumentar. "Deixa eu falar, que você tá chateada, tá chorando, aí o Brasil vê isso e nós?"

A bailarina desabafou. "Se vocês não quiserem jogar comigo porque vocês não confiam em mim, tá tudo bem. Não decido quem vai pra final, não decido usar ninguém assim."

João Gabriel apontou que não estava gostando do rumo da conversa, pois Renata estava trazendo coisas antigas e "atirando pedras". "Você tem direito de ficar com isso no seu coração, mas trazer de novo? Você já falou, pra quê falar de novo? Não tô entendendo! [...] É porque chegou o momento, aí agora você vai usar isso contra nós!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas