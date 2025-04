Bárbara: elenco do BBB merece prêmio final de R$ 1 mil

A última dinâmica que interfere no valor do prêmio do BBB 25 acumulou mais de R$ 100 mil ao montante. O grande vencedor da edição deste ano do programa leva para casa cerca de R$ 3 milhões mas, para os apresentadores do Central Splash, esse valor deveria ser bem, mas bem menor.

Nesta semana, após a eliminação de Vilma, formou-se oficialmente o top 10 finalistas do reality. Para celebrar, na noite de quarta-feira (2), eles se uniram em uma roda de agradecimento. Diferente de outras edições, a produção não fez nenhuma festa para os sobreviventes. Eles tomaram até uma bronca da produção.

Isso é criminoso (…) Isso aqui, para mim, eu não esperava que isso ia acontecer nessa edição. Achei que os problemas eram outros. Mas é esse o problema também

Chico Barney

Chico e Bárbara concordam que a produção deveria interferir nesses momentos em que eles parecem poucos interessados no jogo. Para Saryne, inclusive, eles deveriam ser punidos de formas mais sérias.

Tira do valor do prêmio, sabe? 'Olha, agora o prêmio vale mesmo'. Até chegar um momento que eles vão perceber que estão três meses naquela casa para ganhar, sei lá, mil reais.

Bárbara Saryne

