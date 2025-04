Bárbara: edição de quarta-feira foi a pior da história do BBB

Faltando poucas semanas para o fim do BBB 25, o programa vai de mal a pior. Sem muitos enredos e após a eliminação de pessoas que tinham embates interessantes, o jogo perdeu a graça para o público e, aparentemente, para a emissora. Este foi um dos tópicos do Central Splash desta quinta-feira (3).

A noite passada no reality foi meio parada, sem nenhuma festa ou ativação. Por volta da meia noite, os participantes já estavam indo dormir. "Uma vergonha", aponta Chico Barney.

Para Bárbara Saryne, isso tem se refletido, inclusive, na forma como a própria Globo mostra o programa para o público nas edições ao vivo.

Ontem foi a pior edição da história do programa. Com o programa editado ali, a noite, foi a pior edição

Bárbara Saryne

A edição mostrou uma reprise do discurso que Tadeu Schmidt fez para eliminar Vilma, como foi a dinâmica em que Maike escolhia se ficava com uma quantia em dinheiro ou acrescentava ao prêmio final do programa e nada muito mais interessante.

Ficou uma edição que pareceu da Fazenda, lá da Record, que está sempre atrasada (…) Na Record a gente tem essa sensação que a edição está sempre vindo atrasada (…) Não que o problema seja só dos editores, mas da falta de assunto na casa

Bárbara Saryne



LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.