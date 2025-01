Após desabafo sobre ataques, Gustavo Mioto faz pedido para 2025: 'Paz'

Gustavo Mioto, 27, pediu apenas por paz, durante uma entrevista ao SBT, em que foi questionado sobre o que deseja para 2025.

O que aconteceu

O cantor se apresentou no "Verão Maior Paraná" na última sexta-feira (17). No local, ele conversou com uma repórter do Fofocalizando, que o questionou o que ele desejava fazer em 2025, que ainda não tinha feito.

Direto, Gustavo não pensou duas vezes ao pedir por paz. "Em 2025? Um dia de paz em 2025, só um diazinho e está top! Seria incrível! Ainda não veio, mas, cara, 2025 vai ser um ano muito abençoado", afirmou.

O pedido do músico vem semanas após ele realizar um desabafo nas redes sociais por conta de ataques recebidos. "Galera? to bem triste sabendo de uns aglomerados de "fãs" ofendendo, e querendo denunciar o perfil de TRABALHO, de amigos meus, por ACHISMOS? chega ser um absurdo eu ter que vir aqui falar que isso passa do ponto", escreveu.

Os ataques começaram após ele e Ana Castela anunciarem o término do namoro pela terceira vez. "[O relacionamento] não acabou por um texto, não acabou porque um amigo deu a ideia. Teve que ser assim, porque não teve outro caminho. E não é você aí do seu telefone, sem viver o que a gente viveu, que vai adivinhar os porquês, e nem entender o que foi sentido? isso, fui EU quem senti. Eu tava lá", completou o cantor em seu desabafo no X.

Que mais apoiou o relacionamento, e ir e voltar até quando não desse mais. Pq ela assim como eu, acredita no amor, respeito, e por isso tb passa por decepções, frustrações, e desde antes de eu conhecer ela, posta vídeos falando sobre isso? -- Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) January 14, 2025