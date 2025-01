Diego Hypolito revela desejo de ir ao primeiro Paredão do BBB 25

Diego e Daniele Hypolito conversaram sobre a dupla encarar o primeiro Paredão do BBB 25 (Globo)

O que aconteceu

Diego disse que queria entender o que o público estava achando da participação deles. "Eu até estou com vontade de, realmente, eles colocarem a gente no Paredão, para ver se as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça."

Coloca a gente no Paredão, se a gente for chato mesmo, a gente já sai logo.

Daniele, porém, disse que não deseja sair do reality.

Diego responde. "Eu não quero sair de jeito nenhum. Você não entendeu a situação do que eu quis dizer. É óbvio que eu não quero sair, mas, às vezes, é bom. Se a gente é chato mesmo ou se a gente é legalzinho."

