Viih Tube choca ao citar saldo bancário da filha, Lua: 'Mais rica que eu'

Viih Tube, 24, contou que sua filha mais velha, Lua Di Felice, 1, possui uma conta bancária com mais de R$ 1 milhão.

O que aconteceu

A influencer afirmou que guarda na conta de Lua o cachê que ela recebe das marcas para que faz propaganda. "[O dinheiro] vem dos trabalhos de que ela participa. A minha filha já trabalha com publicidade dentro das minhas redes comigo e ela tem o valor [cachê] dela, que eu acho que ela merece", afirmou, em entrevista ao podcast Pod Sê (YouTube).

Viih Tube não revelou o cachê da herdeira, mas assegurou que é bastante alto. "Hoje, minha filha faz [campanhas], por exemplo, para marca de sapato. Eu já coloco o sapato para sair e já gravo. Só ali, ela já ganhou uma bolada. É muito dinheiro. Ela é bem mais cara que eu. Com certeza, minha filha é mais rica do que eu. Bem mais."

Ela faz questão de trabalhar com marcas que respeitem os direitos de Lua enquanto criança que faz publicidade. "É uma coisa que cuido muito, para que sejam marcas muito tranquilas e que respeitem minha filha. Tem muitas regras para seguir [quando se trata de produzir campanhas com crianças], que muitos artistas nem seguem. Não pode fazer uma gravação com a criança em horário escolar, você não pode fazer uma gravação com a criança em um horário em que ela não está bem. Tem que ser algo muito rápido. É uma criança, ela não é obrigada a estar ali."