Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcam para lua de mel na Bahia

Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 27, estão indo para sua lua de mel.

O que aconteceu

Os recém-casados foram fotografados, na noite desta segunda-feira (13), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados de Zoe, 6, filha da apresentadora com o ex, Duda Nagle, 41.

O trio está indo para Porto Seguro, litoral da Bahia, após oficializarem a união na última sexta-feira, (10). A cerimônia intimista aconteceu na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

No casório, Zoe marcou presença como daminha de honra. O evento contou com amigos próximos e familiares, totalizando 100 convidados.

Imagem: Paulo Tauil/Brazil News