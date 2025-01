Gracyanne e Hypólitos têm vantagem em provas no BBB 25? Veja opiniões

Faltando poucas horas para o início do BBB 25, correm rumores de que o programa vai começar com uma prova de resistência --o que já se repetiu em edições passadas. No Central Splash desta segunda-feira (13), Dieguinho e Dantinhas falaram sobre a possibilidade e como o elenco deve reagir.



Para Dantinhas, a possibilidade de uma prova de resistência já neste primeiro dia de reality é real, valendo imunidade. "Para deixar a galera já grudada no Globoplay e garantir bastante acesso. E também já para testar as duplas". Ele defende também que é uma forma do público conhecer mais do perfil de cada um, e entender quem é mais competitivo.

Diante dessa possibilidade, Dieguinho e Dantinhas discutiram sobre como será o desempenho de Gracyanne Barbosa, conhecida como musa fitness, e os irmãos Diego e Daniele Hypólito, atletas profissionais, nessa disputa.

Vai ser difícil bater Gracyanne em uma prova de resistência

Dantinhas

Eu discordo um pouco. A gente tem essa visão de que pessoas que malham muito e tem toda essa questão física acabam tendo uma resistência maior. Mas elas não tem uma resistência maior, elas têm uma força e disposição maior para execução de determinadas funções e tarefas. A durabilidade disso eu acho que é até menor

Dieguinho

Outro tópico do programa é se as provas de resistência seriam mais tranquilas, levando em consideração o perfil de alguns participantes, como é o caso de Dona Vilma. A sister, de 68 anos, é mãe de Diogo Almeida. "Todas as provas do BBB não são 100% inclusivas. Tem provas que determinado grupo vai sentir facilidade em fazer", defende Dieguinho. "Essa coisa da inlcusão nas provas é muito relativo e vai continuar gerando discussões na internet".

