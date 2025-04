BBB 25: Top 8 é surpreendido com cooler e jogo de luz e 'improvisa' festa

O Top 8 do BBB 25 (Globo) foi surpreendido na noite de hoje, no momento em que alguns já se preparavam para dormir, com um cooler e um jogo de luz na área externa.

O que aconteceu

Alguns participantes, como Guilherme, Vitória e Vinícius já se arrumavam para dormir. A produção avisou que havia algo na despensa.

O Top 8 se reuniu na sala e comemorou ao ver o cooler. Eles levaram o item até a área externa.

Lá, foram "recebidos" com jogo de luz e música. Animados, eles brindaram e improvisaram uma festa, dançando.

Vitória brincou. "Será que não é tão tarde ou a gente não tá entregando muito entretenimento?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas